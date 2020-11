Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Κεν... εξαφάνισε τον Ουπαμεκάνο με την ντρίμπλα (vid)

Ο Ιταλός επιθετικός προσπαθεί ακόμα ν' αποδείξει πράγματα από την ημέρα που έφυγε από την Ιταλία και φέτος το κάνει με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν στις ευκαιρίες που παίρνει από τον Τόμας Τούχελ.

Στο ματς της Τετάρτης κόντρα στη Λειψία, η Παρί ναι μεν ηττήθηκε κάνοντας απαραίτητη τη νίκη στο αμέσως επόμενο ματς όπου θα φιλοξενήσει τους «ταύρους» στην 4η αγωνιστική του Champions League, όμως, ο Κεν είχε τη δική του στιγμή λάμψης.

Απέναντι στον Ουπαμεκάνο, κατά πολλούς ιδανικό αμυντικό για να πάρει η Γιουνάιτεντ και να... συμμαζέψει το χάλι στα μετόπισθεν, ο επιθετικός των Παριζιάνων ανάγκασε τον αντίπαλό του να χάσει τον βηματισμό του και να... φύγει από το πλάνο!

The way Kean dusted Upamecano is illegal pic.twitter.com/vzM8wIM9ig

