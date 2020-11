Ρονάλντο: Έφτασε τις 18 σερί σεζόν στο Champions League και κυνηγάει Κασίγιας (pic)

Η Γιουβέντους δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στην Φερεντσβάρος και έφτασε στη νίκη με 4-1 για την 3η αγωνιστική του Champions League. Αυτός ο αγώνας ήταν ιδιαίτερης σημασίας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μπορεί να μην σκόραρε άλλα έφτασε στις 18 σερί σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στόχος του πλέον είναι να φτάσει τον Ικέρ Κασίγιας, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, με 20 συνεχόμενες χρονιές στο Champions League, ξεκινώντας από την σεζόν 1999/2000 μέχρι την περίοδο 2018/19. ​

