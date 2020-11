Ανησυχία στην Ρεάλ για τον νέο τραυματισμό του Αζάρ (pic)

Μετά από τρεις μήνες ο Εντέν Αζάρ, επιστρέφει στο βασικό σχήμα της Ρεάλ Μαδρίτης για τον αγώνα με την Ουέσκα την προηγούμενη εβδομάδα, εκεί όπου πέτυχε κι ένα πανέμορφο γκολ. Ολα έμοιαζαν ιδανικά για τον 29χρονο άσο, καθώς το «comeback» του συνδυάστηκε με τον καλύτερο τρόπο.

Μέχρι όμως το ματς με την Ίντερ. Ο Ζινεντίν Ζιντάν παρέταξε τους «μερένγκες» με τον Βέλγο μεσοεπιθετικό στο βασικό σχήμα. Ο Αζάρ ξεκίνησε φουριόζος στο ματς, παίρνοντας αρκετές πρωτοβουλίες από το αριστερό άκρο της επίθεσης και δημιουργώντας ρήγματα στην άμυνα των «νερατζούρι».

Συνολικά είχε 44 επαφές με την μπάλα, 27/33 εύστοχες πάσες και τρεις επιτυχημένες ντρίμπλες. Ολα αυτά σε 64 λεπτά αγώνα καθώς τότε χρειάστηκε να αποσυρθεί στον πάγκο, μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα που δέχθηκε από τον αντίπαλο του, Μαρσέλο Μπρόζοβιτς.

Ο Αζάρ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, πιάνοντας τον αριστερό του αστράγαλο και έτσι ανάγκασε τον προπονητή του να τον περάσει εκτός παιχνιδιού. Ο τραυματισμός του δεν φαίνεται τόσο σοβαρός όσο ο προηγούμενος, ωστόσο ο Ζιντάν θα περιμένει να δει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Another rough night at the office for Hazard pic.twitter.com/4Lvj1SlPwv

— Goal (@goal) November 4, 2020