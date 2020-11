Ντε Μπρόινε: Μόνο ο Μπαπέ έχει πιο πολλές ασίστ στο Champions League! (pic)

Κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Ντε Μπρόινε δημιούργησε το πρώτο γκολ με τον Φεράν να σκοράρει και να γράφει ιστορία, σκοράροντας σε 4 σερί συμμετοχές στη διοργάνωση των αστεριών.

Ο Βέλγος μέσος από τη σεζόν 2017-2018 μέχρι και σήμερα μετρά 13 ασίστ στο Champions League.

Μόνο ο Κιλιάν Μπαπέ έχει περισσότερες, με το Γάλλο να μετράει ήδη 15!

13 - Since the start of the 2017-18 season, only Kylian Mbappé (15) has made more @ChampionsLeague assists than Manchester City’s Kevin De Bruyne (13). Vision. #UCL pic.twitter.com/JadTkQYPrn

— OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2020