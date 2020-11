Ζεσούς: Έχει εμπλακεί σε 9 γκολ σε 7 εμφανίσεις! (pic & vid)

Στο 69' ο Πεπ Γκουαρδιόλα βγάζει τον Μαχρέζ και βάζει στο ματς τον Γκάμπριελ Ζεσούς.

Ο Βραζιλιάνος, στο 81' κάνει το 2-0 με ένα ασύλληπτο σουτ. Ενα γκολ που έδειξε ότι η Σίτι δεν θέλει και πολύ, παρά μόνο λίγα δευτερόλεπτα, για να σε... σκοτώσει!

Για τον Βραζιλιάνο αυτό ήταν το 9ο γκολ στο οποίο έχει άμεση εμπλοκή στα 7 τελευταία του ματς στο Champions League.

Συγκεκριμένα, μετράει 6 γκολ και 3 ασίστ! Αν μη τι άλλο πρόκειται για... όπλο!

