Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε το ντεμπούτο του με την Λίβερπουλ στο Champions League κι αυτή η συμμετοχή του συνδυάστηκε με κάτι ξεχωριστό.

Το 5-0 μέσα στην Ιταλία, επί της Αταλάντα, αποτελεί τη μεγαλύτερη νίκη Άγγλων μέσα στη συγκεκριμένη χώρα. Αυτή η ομάδα θύμισε... πρωταθλήτρια Αγγλίας!

5 - Liverpool’s 5-0 win was the biggest ever by an English club away to Italian opposition in European competition. Arrivederci. #UCL pic.twitter.com/d1jP5m47yW

— OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2020