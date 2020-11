Αρνητικό ρεκόρ για την Μαρσέιγ: Μηδέν γκολ σε τρία ματς στο Champions League

Η Μαρσέιγ δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τις φετινές της υποχρεώσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Σε κανένα από τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής, δεν έχει καταφέρει να πάρει το τρίποντο ενώ μάλιστα δεν έχει βρει ούτε μία φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η γαλλική ομάδα το βράδυ της Τρίτης (03/11) γνώρισε την ήττα με 3-0 από την Πόρτο για τον όμιλο του Ολυμπιακού και αποχώρησε ηττημένη για 12η συνεχή φορά σε παιχνίδι της διοργάνωσης από τους ομίλους και μετά. Ετσι, ισοφάρισε την επίδοση της Άντερλεχτ με 12 σερί ήττες από το 2003 ως το 2005.

0 - Marseille became the third French side to score no goals after their first three group matches in the Champions League (with Lille in 2005/06 and Bordeaux in 2006/07, 3rd in their group each time). Europa ? pic.twitter.com/0v8X9zUStL

— OptaJean (@OptaJean) November 3, 2020