Νάγκελσμαν: «Μη μιλάτε για το ντύσιμο, είμαι προπονητής όχι μοντέλο»! (pics)

Ο κόουτς των «ταύρων» είδε την ομάδα του να διασύρεται από τους «κόκκινους διαβόλους» με τον γερμανικό σύλλογο να δέχεται τέσσερα γκολ στο τελευταίο εικοσάλεπτο, κυρίως λόγω της εισόδου του Μάρκους Ράσφορντ που πέτυχε και χατ-τρικ.

Έχοντας προκαλέσει ντόρο με τις στυλιστικές του επιλογές αφού ήθελε να τιμήσει την επισημότητα της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν άκουσε από ρεπόρτερ να του λέει λίγο μετά το ματς στη συνέντευξη Τύπου: «Μάλλον αυτό τον συνδυασμό δεν θα τον θεωρήσετε τυχερό βάζοντάς τον ξανά στην ντουλάπα σας...».

Ο προπονητής της Λειψίας εκνευρίστηκε και αμέσως του απάντησε: «Μη μιλάτε για το ντύσιμό μου, είμαι προπονητής ποδοσφαίρου όχι μοντέλο και θα φοράω ό,τι θέλω».

Well that's quite some outfit, Julian Nagelsmann. pic.twitter.com/86BDcvnLzV

— SPORF (@Sporf) October 28, 2020