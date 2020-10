Ο Άγγλος επιθετικός κατάφερε να πετύχει για πρώτη φορά στην καριέρα του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τρία τέρματα σε ένα ματς και φυσικά ήταν και η πρώτη του φορά που έφτασε σε αυτό το επίτευγμα σε επίπεδο Champions League.

Έχοντας περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι με τους «ταύρους» λίγο πριν το τελευταίο 20λεπτο, ο Ράσφορντ κατάφερε μέχρι και το φινάλε της αναμέτρησης να σκοράρει τρεις φορές, όμως, όταν είχε πετύχει τα δυο γκολ, η ομάδα του Σόλσκιερ κέρδισε πέναλτι.

Αντί να πάρει εκείνος τη μπάλα και να κάνει το χατ-τρικ με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για τη λήξη, το έδωσε στον Άντονι Μαρσιάλ για να καταφέρει επιτέλους να πετύχει το πρώτο του γκολ για τη φετινή σεζόν.

Μάλιστα, του έστησε με χαρά τη μπάλα στην άσπρη βούλα! Τι χαρακτήρας...

Rashford could have gotten the hattrick earlier but chose to give the penalty for Martial to get his first goal of the seasonpic.twitter.com/3JjTdxgIy4

— Mohamad. (@UtdMohamad) October 28, 2020