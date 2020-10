Απάντησε στην Μπαρτσελόνα η Γιουβέντους: «Θα σας φέρουμε τον πραγματικό GOAT στο Κάμπ Νόου» (pic)

Η Μπαρτσελόνα, λίγες ώρες μετά τη νίκη της επί της Γιουβέντους με 2-0 στο Τορίνο, συνέχισε την πλάκα που έκανε στη «Γηραιά Κυρία» ποστάροντας στο Twitter την εξής φράση: ​«Τελικά είδαμε τον GOAT στο γήπεδό σας».

Αυτό όμως δεν πέρασε έτσι από την Γιουβέντους, η οποία απάντησε εκ νέου στους «μπλαουγκράνα» τονίζοντας πως θα τους πάει στο «Καμπ Νόου» τον... πραγματικό GOAT.

«Μάλλον ψάξατε σε λάθος λεξικό. Θα σας φέρουμε το σωστό στο Καμπ Νόου», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση της.

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou

