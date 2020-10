Συγκεκριμένα η Λίβερπουλ επικράτησε της Μίτιλαντ με 2-0, η Μάντσεστερ Σίτι με 3-0 της Μαρσείγ, η Τσέλσι με 4-0 της Κράσνονταρ και η Γιουνάιτεντ έφτασε στη νίκη με το εντυπωσιακό 5-0 της Λειψίας.

Συνολικά 14 φορές βρήκαν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, οι αγγλικές ομάδες στην 2η αγωνιστική του Champions League. Ωστόσο, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως καμία απ' αυτές δεν είδε την εστία της να παραβιάζεται.

Ενα στατιστικό αν μην τι άλλο εντυπωσιακό...

Liverpool: 2-0 win

Man City: 3-0 win

Chelsea: 4-0 win

Man Utd: 5-0 win

English clubs scored 14 and conceded NONE in the Champions League this week pic.twitter.com/1Itr6efuj3

— B/R Football (@brfootball) October 28, 2020