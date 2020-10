Οι «μπλαουγκράνα», μια μέρα μετά την απόφαση της παραίτησης του Ζόσεπ Μαρία Μπαρτομέου πήραν νίκη με σκορ 2-0 απέναντι στην «Γηραιά Κυρία» στο Τορίνο και συνέχισαν με το 2x2 στους φετινούς ομίλους του Champions League.

Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε ξανά, πάλι από την άσπρη βούλα, με τους Καταλανούς να χαίρονται για το επίτευγμά του που συνδυάστηκε με το θετικό αποτέλεσμα, τη νύχτα που ο Κριστιάνο Ρονάλντο απουσίαζε λόγω νέου θετικού τεστ κορονοϊού.

«Τελικά είδαμε τον GOAT στο γήπεδό σας» ήταν το μήνυμα στα social media της Μπαρτσελόνα που συνέχισε την πλάκα που έκανε στη Γιουβέντους...

We are glad you were able to see the on your pitch, @juventusfcen! pic.twitter.com/yh74wh0lNJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020