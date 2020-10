Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Θετικός στον κορονοϊό ο Τέλες (pic)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχθηκε χωρίς τον Άλεξ Τέλες την Λειψία για την 2η αγωνιστική του Champions League. Αυτό βέβαια δεν την εμπόδισε να επικρατήσει με το εμφατικό 5-0. Όσον αφορά για την απουσία του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ από την ενδεκάδα, αυτό είχε να κάνει με την πανδημία. Ο Τέλες όπως ανακοίνωσαν και οι Άγγλοι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ole confirms that Alex Telles has tested positive for COVID-19. We wish him a speedy recovery and a swift return to the group #MUFC pic.twitter.com/vrNAZLPScx

— Manchester United (@ManUtd) October 28, 2020