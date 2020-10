Μπασακσεχίρ – Παρί Σεν Ζερμέν: Τραυματίας ο Νεϊμάρ... ξανά! (pics & vid)

Κάθε χρόνο, ο Νεϊμάρ... συνηθίζει να τραυματίζεται στα μέσα της σεζόν. Φέτος, όμως, ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν είπε να κάνει μια εξαίρεση, αφού στον αγώνα με την Μπασακσεχίρ για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης ομίλων του Champions League, αποχώρησε προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο.

Neymar is forced out of PSG’s Champions League match against Istanbul Başakşehir in the first half with an injury. pic.twitter.com/Wrfdr6SYMN

