Λίβερπουλ: Ύστερα από 51 ματς στο «Ανφιλντ», κανένα σουτ στο στόχο στο πρώτο ημίχρονο! (pic)

Η Λίβερπουλ νίκησε 2-0 τη Μίντιλαντ, αλλά δεν εντυπωσίασε.

Μάλιστα, στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Κλοπ ήταν άφαντη!

Χαρακτηριστικό είναι, δε, ότι δεν έκανε ούτε ένα σουτ στο στόχο στο πρώτο 45λεπτο!

Αυτό έχει να συμβεί εδώ και 51 εντός έδρας ματς.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2018 στο ματς με τη Σίτι για την Premier League δεν μπόρεσε να κάνει ένα σουτ στο τέρμα!

0 - Liverpool have failed to register a single first-half shot on target for the first time in 51 home games in all competitions, since October 2018 against Manchester City in the Premier League. Stalled. pic.twitter.com/D8ioUXAYNt

