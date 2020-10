Αταλάντα-Άγιαξ: Η «μαγική» ποδιά του Άντονι στον Χάτεμπουρ (vid)

Ο Αγιαξ το καλοκαίρι βρήκε στο πρόσωπο του Άντονι Σάντος, τον αντικαταστάτη του Ζίγιεχ, καταβάλλοντας ένα ποσό άνω των 15 εκατ. ευρώ στην Σάο Πάολο και έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ολλανδικού πρωταθλήματος

Μέχρι στιγμής, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έχει δείξει πως αξίζει κάθε ευρώ που σπατάλησε ο «Αίαντας» για να τον αποκτήσει. Στο ματς με την Αταλάντα, ο 20χρονος άσος προσπέρασε τον αντίπαλο του Χάτεμπουρ, με «μαγική» ποδιά αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις τρομερές τεχνικές αρετές που διαθέτει.

Antony debut game in the UCL:

89 minutes

62 touches

2 key passes

2/2 take-ons completed(100%)

9/10 duels won

3 tackles

1 interception

Ajax’s player with the best rating in the match(8.0) according to SofaScore app. pic.twitter.com/9f7WvYX9i5

