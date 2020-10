Ο Kloppo όντας χαλαρός μετά το νέο θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του και το 2x2 στο φετινό Champions League, έπρεπε να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τα Media του κόσμου που βρίσκονταν στο «Άνφιλντ».

Φτάνοντας η στιγμή να μιλήσει σε τηλεοπτικό δίκτυο από τη Βραζιλία, ο Γερμανός αντίκρισε έναν ρεπόρτερ που του έφερε στο μυαλό τον βαρώνο των ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ, με αποτέλεσμα να «λυθεί» στα γέλια.

Jurgen Klopp telling @fredcaldeira he looks like Pablo Escobar. That laugh pic.twitter.com/vMnAIYWNOc

