Λίβερπουλ - Μίντιλαντ: Ο πιο ανορθόδοξος τρόπος για να βάλεις τη φανέλα σου... (vid)

Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο με τον οποίο επιλέγει να βάλει τα ρούχα του.

Ακόμα και στο θέμα της σειράς (πρώτα παντελόνι, μετά μπλούζα ή και το ανάποδο ή τα παπούτσια πριν τη μπλούζα) μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο...

Αυτό που έκανε, όμως, ο Μίκαελ Άντερσον της Μίντιλαντ το βράδυ της Τρίτης, σίγουρα δεν το είχε ξαναδεί κανείς...

Mikael Anderson of Midtjylland has the strangest technique for putting a football shirt on... pic.twitter.com/oc4OBV7dfr

— Football on BT Sport (@btsportfootball) October 27, 2020