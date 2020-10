Η Μπαρτσελόνα τρολάρει Γιουβέντους για Μέσι-Ρονάλντο: «Ανυπομονούμε να δούμε τον GOAT στο γήπεδό σας» (vid)

Τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα έκανε την εν λόγω ανάρτηση στο Twitter, δεν είχε γίνει ακόμα γνωστό εάν θα έπαιζε ή όχι ο Ρονάλντο στο ματς με τους Μπλαουγκράνα (Τετάρτη 22:00). Ωστόσο, οι Καταλανοί φρόντισαν εκ των προτέρων να τρολάρουν τους Γιουβεντίνους, πυροδοτώντας και την κόντρα Μέσι-Ρονάλντο για το ποιος είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.

Η Μπάρτσα ανέβασε λοιπόν ένα βιντεάκι με γκολ του Μέσι κόντρα στη Γηραιά Κυρία και έγραψε προβοκατόρικα: «Γεια σου Γιουβέντους. Ανυπομονούμε να δούμε στο γήπεδό σας τον GOAT», εννοώντας προφανώς ως κορυφαίο ever τον δικό της σούπερ σταρ.

Hey, @juventusfcen, we’re looking forward to seeing the on your pitch tomorrow night! pic.twitter.com/NSnCxEBLDn

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020