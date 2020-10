Ακόμη ένα πρόβλημα προέκυψε για τον Αντόνιο Κόντε στην άμυνα της Ίντερ και μάλιστα σοβαρό, καθώς ο Ασράφ Χακίμι έχει κορονοϊό και θα μείνει εκτός από την πρεμιέρα του Champions League κόντρα στη Γκλάντμπαχ (22:00), όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Οι Νερατζούρι ήταν ήδη αποδεκατισμένοι στην οπισθοφυλακή τους, με τους Γιανγκ, Σκρίνιαρ να περνάνε επίσης τον Covid-19 και τον Μπαστόνι να επανέρχεται πρόσφατα κι έτσι οι λύσεις του Ιταλού τεχνικού λιγοστεύουν τόσο για το ματς κόντρα στα Πουλάρια, όσο και για τα προσεχή παιχνίδια της Serie A.

Από την πλευρά του, ο Μαροκινός φουλ μπακ ειναι ασυμπτωματικός, τέθηκε σε καραντίνα και θα κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος για το ματς κόντρα στην πρώην ομάδα του, Ρεάλ Μαδρίτης, στις αρχές Νοεμβρίου (3/11).

OFFICIAL STATEMENT@AchrafHakimi has tested positive for COVID-19 in the latest round of checks #FCIM https://t.co/Wds2EepHZm

