Ο Κονγκολέζος κεντρικός αμυντικός, που βρίσκεται στη Γιουνάιτεντ από την ηλικία των 8 ετών, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο ματς κόντρα στην Παρί, με τους «κόκκινους διαβόλους» από τον Δεκέμβριο και δικαίωσε με το παραπάνω τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, για την επιλογή του.

Ο Τουανζέμπε, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Γιουνάιτεντ, κόντρα στους Παριζιάνους, έβαλε δύσκολα στους αντίπαλους επιθετικούς και ιδιαίτερα στον Κιλιάν Μπαπέ, τον οποίο δεν άφησε σε ησυχία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι ολοκλήρωσε το ματς, έχοντας 100% επιτυχία στις εναέριες μονομαχίες και 92% στις πάσες του.

Χαρακτηριστική είναι η φάση που ο Μπαπέ πατάει περιοχή, είναι έτοιμος να εξαπολύσει ένα σουτ, αλλά τελευταία στιγμή ο νεαρός στόπερ, κόβει με εντυπωσιακό τρόπο την ενέργεια του Γάλλου, αποτρέποντας τον κίνδυνο για την ομάδά του.

Axel Tuanzebe’s game by numbers vs. PSG:

Axel Tuanzebe played his first game for Manchester United since December last year.

He had Kylian Mbappe on lock pic.twitter.com/mVn4H2Q0IP

— B/R Football (@brfootball) October 20, 2020