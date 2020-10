Ιστορική ήταν η νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Παρί στο Παρίσι με 2-1, με τους «Κόκκινους Διάβολους» του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να πετυχαίνουν κάτι που ούτε η ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δεν είχε καταφέρει. Να φτάσει δηλαδή τις 10 συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

10 - Manchester United have won 10 consecutive away games in all competitions for the first time in their history. Perfect. pic.twitter.com/ss5j9cD8oU

— OptaJoe (@OptaJoe) October 20, 2020