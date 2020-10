Παρί - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Η ομάδα με τα περισσότερα αυτογκόλ η Γιουνάιτεντ (vid&pic)

Μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κατάφερε να περάσει από το Παρίσι επικρατώντας της Παρί με 2-1, ωστόσο το αυτογκόλ του Άντονι Μαρσιάλ έγραψε ιστορία. Ο Γάλλος επιθετικός των «μπέμπηδων» ήταν ο παίκτης που σκόραρε στο τέρμα της ομάδας του κάνοντας το 1-1. Αυτό ήταν το 9ο αυτογκόλ που πετυχαίνει η Γιουνάιτεντ στο Champions League και δυστυχώς για την ίδια βρίσκεται στην κορυφή μιας λίστας που φυσικά καμία ομάδα δεν θα ήθελε να είναι.

9 - Anthony Martial has scored the ninth own goal by a Manchester United player in the Champions League - the most of any club in the competition's history. Inflicted. #PSGMUN

— OptaJoe (@OptaJoe) October 20, 2020