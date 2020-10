Μπαρτσελόνα - Φερεντσβάρος: Ρέκορντμαν Μέσι, σκόραρε για 16η σερί σεζόν στο Champions League (pic & vid)

Άρχισε τα ρεκόρ ο Λιονέλ Μέσι από την πρεμιέρα, με το πρώτο του γκολ στο φετινό Champions League να του χαρίζει δύο all-time κορυφές.

Ο Αργεντίνος θρύλος κέρδισε πέναλτι για τη Μπαρτσελόνα μετά από υπέροχο σλάλομ μέχρι την περιοχή της Φερεντσβάρος, το εκτέλεσε εύστοχα και σηματοδότησε έτσι την 16η σερί σεζόν που σκοράρει στο Champions League (2005-06 - 2020-21).

Στο παρελθόν, ο μοναδικός που έπιασε αυτόν τον αριθμό ήταν ο Ράιαν Γκιγκς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δίχως, όμως, να το πετύχει συνεχόμενα. Ταυτόχρονα, ο Λίο ανέβηκε πρώτος στη λίστα των αρχηγών-σκόρερ, αποκτώντας ακόμη ένα παράσημο στην λαμπρή καριέρα του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Lionel Messi is the first player in Champions League history to score in 16 consecutive campaigns:

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

pic.twitter.com/q99hPevRBf

— Squawka Football (@Squawka) October 20, 2020