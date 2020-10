Μαρσέιγ: Με Τσαλέτα - Τσαρ και Μπενεντέτο στην Αθήνα (pic)

Μπενεντέτο και Τσαλέτα-Τσαρ ήταν τα δύο προβλήματα του Αντρέ Βίλας Μπόας και της Μαρσέιγ ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Τελικά, τόσο ο Κροάτης στόπερ όσο και ο Αργεντινός σέντερ φορ δηλώνουν έτοιμοι και μπαίνουν στο αεροπλάνο για την Ελλάδα. Αντίθετα, εκτός είναι ο μέσος Μπουμπακάρ Καμαρά λόγω τιμωρίας.

Αναλυτικά η αποστολή της Μαρσέιγ:

Μανταντά, Πελέ, Νγκαπαντουετνβου, Αλβάρο, Περέν, Σακάι, Ναγκατόμο, Τσαλέτα - Τσρα, Αμαβί, Μπαλέρντι, Ρονζιέρ, Κουιζάνς, Σανσόν, Στρόοτμαν, Παγέτ, Τοβέν, Γκουεγέ, Λουίς Ενρίκε, Ράντονιτς, Ακέ, Ζερμέν, Μπενεντέντο

Our selected by André Villas-Boas for Matchday 1 in the @ChampionsLeague #UCL | #OLYOM pic.twitter.com/yOdLtXi7zm

— Olympique de Marseille (@OM_English) October 20, 2020