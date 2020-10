Πέρασαν 19 χρόνια από τη βραδιά που ο Γκρεγκορί Κουπέ έκανε τον Ριβάλντο να μην μπορεί να πιστέψει στα μάτια του, πραγματοποιώντας δύο από τις κορυφαίες αποκρούσεις της καριέρας του στην ίδια φάση.

Στις 10 Οκτωβρίου του 2001, η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε τη Λυών για την πρεμιέρα του Champions League και ο Γάλλος κίπερ αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή του πρώτου μέρους, κρατώντας το μηδέν μετά από μια απίθανη διπλή επέμβαση: πρώτα έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι μετά τη λόμπα από το γύρισμα του αμυντικού του και στην επαναφορά, νίκησε τον μετέπειτα σταρ των Ολυμπιακού και ΑΕΚ με φοβερή εκτίναξη.

Στο φινάλε, όμως, ο «Ρίμπο» πήρε εκδίκηση και έγραψε το τελικό 2-0 των Μπλαουγκράνα, οι οποίοι στην πορεία της διοργάνωσης έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά, έχοντας αποκλείσει με δραματικό τρόπο τον Παναθηναϊκό στους «8».

On this day in 2001, Grégory Coupet double save! The greatest ever? pic.twitter.com/dCTlYJoyu2

