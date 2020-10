Ο Άγγλος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που από την περίοδο που ξέσπασε η πανδημία έχει κάνει τρομερή προσπάθεια για τους συνανθρώπους του και κυρίως τα παιδιά, ώστε να έχουν κανονικά γεύματα παρά τα κλειστά σχόλεια και ανάγκασε μέχρι και την Κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον ν' αντιστρέψει μια απόφασή της για το θέμα της παροχής τροφίμων, εξύμνησε τον χαρακτήρα του κολλητού του.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα επισκεφθούν ξανά το Παρίσι για τη φάση των ομίλων του φετινού Champions League, μετά το έπος που είχαν γράψει στις αρχές του 2019 εκεί στους «16» της διοργάνωσης και ο Ράσφορντ έγραψε:

«Επιτρέψτε μου να σας πω μια ιστορία για τον Ρομ...

Παίζουμε το δεύτερο παιχνίδι με την Παρί στο Champions League με ελάχιστες ελπίδες πρόκρισης μετά το εις βάρος μας 2-0 από το πρώτο ματς.

Στο 2ο λεπτό ο Ρομ σκοράρει.

Στο 30ο λεπτό, ο Ρομ σκοράρει. Χρειαζόμαστε άλλο ένα γκολ για πρόκριση.

Στο 94' κερδίζουμε πέναλτι...

Ο Ρομ παίρνει τη μπάλα και μου τη δίνει. Ήξερε ότι ήταν η δική μου στιγμή. Ήξερε ότι για εμένα θα έγραφαν και θα μιλούσαν όλοι εφόσον ευστοχούσα, παρά το γεγονός πως εκείνος είχε παίξει σπουδαίο ρόλο στην ανατροπή.

Αυτός είναι ο Ρομέλου Λουκάκου, αυτό είναι που πρέπει να γνωρίζετε για να καταλάβετε τι άνθρωπος είναι. Ένας παίκτης ομάδας, δίχως εγωισμό. Ποτέ δεν φοβάται να μείνει στη σκιά για να λάμψουν οι γύρω του. Είναι αδερφός μου και τον εκτιμώ».

That tells you all you need to know about @RomeluLukaku9

Selfless, a team player...

Never afraid to dim his light for others to shine.

That’s my brother and I appreciate him.

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 1, 2020