Αποκαλύφθηκε η μπάλα του νέου Champions League (pic & vid)

Λίγες ώρες πριν την κλήρωση των ομίλων του Champions League, η Adidas, χορηγός της UEFA, παρουσίασε τη νέα μπάλα της σεζόν.

Πρόκειται για το μοντέλο Adidas Finale 20 Champions League, όπου κύριο χρώμα είναι το λευκό, που χρησιμοποιείται για τα πάνελ σε σχήμα αστεριού, με λεπτομέρειες σε σκούρο μπλε, τιρκουάζ και πορτοκαλί.

