Ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ ο Άγιαξ: «Ευχαριστούμε για το δώρο, θα τα ξαναπούμε στον επόμενο γύρο» (pic)

Στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας βρέθηκε ο Άγιαξ μετά τη νίκη-πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Μπενφίκα κι έτσι υπάρχουν πιθανότητες να βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού, αν οι «ερυθρόλευκοι» αποκλείσουν το νικητή του ζευγαριού Ομόνοια-Ερυθρός Αστέρας.

Οι άνθρωποι του «Αίαντα», μετά το τέλος της αναμέτρησης του Δικεφάλου, θέλησαν να ευχαριστήσουν τον ΠΑΟΚ για την βοήθεια και όπως έγραψαν στο Twitter ανυπομονούν να συναντηθούν ξανά.

«Ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Ενας ακόμη γύρος για να τα ξαναπούμε...», αναφέρει το σχετικό μήνυμα.

Thanks for the help!

One more round & let’s meet...

Pot 2 x #UCLdraw https://t.co/84AQrvJ8yn

— AFC Ajax (@AFCAjax) September 15, 2020