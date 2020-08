«Η μέρα έχει 24 ώρες, ο ήλιος ανατέλλει κάθε πρωί, το νερό βράζει στους 100 βαθμούς Κελσίου και εμείς πάντα παίζουμε με την Μπενφίκα ή τον Άγιαξ το καλοκαίρι» ήταν το απίθανο σχόλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media και ο Άγιαξ άρπαξε την ευκαιρία να απαντήσει και να στείλει παράλληλα τις ευχές στον «Δικέφαλο του Βορρά» «Η Γη είναι 4,54 δισεκατομμυρίων ετών, αλλά για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Πάμε ΠΑΟΚ», έγραψαν στο Twitter οι Ολλανδοί. Απίθανη διαδικτυακή... μπάλα κι από τις δυο πλευρές. Θα πάρει ξανά τη μπάλα στην κατοχή του ο ΠΑΟΚ;

The earth is 4.54 billion years old, but for everything there’s a first time.

Go @PAOK_FC

Pot #UCLdraw https://t.co/vz7YuP4INs pic.twitter.com/b3PjQjImZs

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 31, 2020