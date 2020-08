Ήταν σίγουροι πως θα του τύχει το πιιο ζόρικο εμπόδιο.

Κάθε χρόνο βιώνουν το ίδιο.

Και φυσικά το κακό, για πολλούς, 2020, δεν θα μπορούσε ν' αποτελέσει εξαίρεση.

Στον ΠΑΟΚ μάλλον χαμογέλασαν ειρωνικά όταν είδαν ότι κληρώθηκαν με την Μπενφίκα στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και έγραψαν στο twitter:

«Η μέρα έχει 24 ώρες, ο ήλιος ανατέλλει κάθε πρωί, το νερό βράζει στους 100 βαθμούς Κελσίου και εμείς πάντα παίζουμε με την Μπενφίκα ή τον Άγιαξ το καλοκαίρι».

Παράλληλα, στην ενημέρωση των «αετών» για την κόντρα τους με τον ΠΑΟΚ, ο «δικέφαλος» απάντησε κι εκεί:

«Είχατε κάποια αμφιβολία για την κλήρωση; Εμείς πάντως όχι... Τα λέμε τον Σεπτέμβρη»!

There are 24 hours in a day, the sun rises in the morning, the water boils at 100 degrees, and we play against @SLBenfica or @AFCAjax every summer #TrueStory #UCL #draw pic.twitter.com/deCFsm213e

— PAOK FC (@PAOK_FC) August 31, 2020