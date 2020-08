ΠΑΟΚ-Μπεσίκτας: Με Ζίβκοβιτς κάτω από τα δοκάρια ο «Δικέφαλος» (vid)

Ο Αμπέλ Φερέιρα επέλεξε τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς ως το «νο 1» του ΠΑΟΚ στην αποψινή «μάχη» με την Μπεσίκτας για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Στο 3-4-2-1 του Πορτογάλου τεχνικού οι τριάδα των στόπερ αποτελείται από τους Ίνγκασον, Βαρέλα και Μιχαηλίδη. Στα δύο άκρα θα είναι ο Ροντρίγκο (δεξιά) και ο Γιαννούλης (αριστερά), στον άξονα οι Ελ Καντουρί και Σβαμπ.

Στο μεσοεπιθετικό κομμάτι του γηπέδου θα κινούνται ο Πέλκας με τον νεαρό Τζόλη, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Άκπομ.

#PAOK starting 11 for the game against @Besiktas at Toumba Stadium. #UCL | 2nd Qualifying Round @ChampionsLeague #PAOKBES #PreGame pic.twitter.com/ndQNuzovYH

— PAOK FC (@PAOK_FC) August 25, 2020