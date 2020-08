Ο πρωθυπουργός του Καναδά συνεχάρη τον Ντέιβις κι αυτός τον ρώτησε αν μπορεί να επιστρέψει σπίτι του (pics)

Ο νεαρός αριστερός οπισθοφύλακας τη φετινή σεζόν, πανηγύρισε το τρεμπλ με τους «Βαυαρούς» κι αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον πρωθυπουργό της χώρας του, Τζάστιν Τριντό.

«Είναι μια ιστορική στιγμή. Έκανες περήφανους όλους τους Καναδούς. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη», έγραψε αρχικά μέσω Twitter ο Τριντό για να απαντήσει χαριτολογόντας ο Ντέιβις: «Σας ευχαριστώ κ. Τριντό. Τώρα μπορώ να γυρίσω σπίτι για μια εβδομάδα;»



A historic moment - you made Canadians proud out there. Congratulations on the big win, Alphonso! https://t.co/nNoOtxdn3Q

Thank you Prime Minister @JustinTrudeau! Can I please come home for a week

