Χρειάστηκε να φτάσει ο τελικός για να απουσιάσει από τον πίνακα των σκόρερ της Μπάγερν Μονάχου σε ματς του φετινού Champions League. Τα πεπραγμένα του, όμως, μέχρι το καθοριστικό παιχνίδι κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν ήταν αρκετά για να του χαρίσουν τον τίτλο του κορυφαίου επιθετικού για τη φετινή σεζόν στα «αστέρια», με τη βαθμολογία του στο Fantasy να «μιλάει» από μόνη της.

Για να γίνουμε συγκεκριμένοι, το Fantasy αποτελεί ένα παιχνίδι που έχει λανσάρει η UEFA για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στην οποία ο παίκτης επιλέγει την ενδεκάδα του πριν από κάθε αγωνιστική και οι ποδοσφαιριστές βαθμολογούνται ανάλογα με τους αριθμούς, τις επιδόσεις και το αποτέλεσμα της ομάδας. Συνεπώς, το κοινό δεν συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση της τελικής λίστας.

Χάρη στα 15 γκολ του, λοιπόν, περισσότερα από όσα πέτυχαν Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο και τη φρενήρη πορεία των Βαυαρών που νίκησαν και στα έντεκα ματς που έδωσαν, ο Πολωνός «αρχι-σκόρερ» συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία (104 πόντοι) και ηγήθηκε της κορυφαίας ενδεκάδας.

Μέσα σε αυτήν, συμπεριλαμβάνονται οι επίσης πρωταθλητές Ευρώπης, Μάνουελ Νόιερ, Γιόσουα Κίμιχ και Σερτζ Γκνάμπρι, καθώς και τέσσερις παίκτες από τη φιναλίστ, Παρί Σεν Ζερμέν (Άνχελ Ντι Μαρία, Πρεσνέλ Κιμπεμπέ, Χουάν Μπερνάτ και Μαρκίνιος). Από κει και πέρα, την ομάδα συμπληρώνουν οι Μαρσέλ Ζάμπιτσερ (Λειψία), Έρλινγκ Χάαλαντ (Ζάλτσμπουργκ, Ντόρτμουντ) και Ραχίμ Στέρλινγκ (Μάντσεστερ Σίτι).

The Fantasy Football Team of the Season!





#UCLfantasy @PlayStationEU pic.twitter.com/jP4XbKSRi8

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) August 24, 2020