Η πρώτη σεζόν χωρίς Λιονέλ Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο στα ημιτελικά του Champions League μετά από 15 χρόνια έτυχε να είναι η κορυφαία στην καριέρα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός χάρη στις δικές του, άπιαστες επιδόσεις, που πλησίασαν το all-time ρεκόρ του Πορτογάλου σε μία αγωνιστική περίοδο (17 γκολ έναντι 15), εκμεταλλεύτηκε την ανάλογη πορεία της Μπάγερν Μονάχου μέχρι την κατάκτηση, την ίδια ώρα που οι απόλυτοι παίκτες της τελευταίας 15ετίας αποχαιρετούσαν πρόωρα, για να σημειώσει ακόμη ένα χαρακτηριστικό επίτευγμα.

Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε τη φετινή διοργάνωση με υπερδιπλάσιο αριθμό τερμάτων από όσα πέτυχαν μαζί ο Λίο (3) με τον «CR7» (4)! Για να συμβεί κάτι αντίστοιχο πρέπει να ανατρέξουμε στη σεζόν 2006-07, τη χρονιά της Χρυσής Μπάλας του Ρικάρντο Κακά, όταν ο Βραζιλιάνος σταρ είχε σταματήσει στα 10 τέρματα και το δίπολο Μέσι-Κριστιάνο σκόραρε αθροιστικά μόλις 4 (1 και 3 αντίστοιχα).

15 - #Lewandowski is the best goalscorer in Champions League this season (15 goals): this is the first campaign since 2006/07, with Kaká, that a player scores more than both Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. Earthquake.#PSGBayern #UCLFinal2020 #UCL pic.twitter.com/R9idsvbzpB

— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 23, 2020