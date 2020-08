Ο Νεϊμάρ μετά τον τελικό φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με τον Μουσιάλα της Μπάγερν (pic)

Ο Βραζιλιάνος άσος δεν μπορούσε να πιστέψει πως η Παρί, έχασε τον φετινό τίτλο του Champions League. Ο Νεϊμάρ ήταν τόσο απογοητευμένος, που σηκώθηκε ίσα - ίσα για να πάρει το μετάλλιό του, βλέποντας λίγο αργότερα την απονομή του τροπαίου στους Βαυαρούς. ​

Ωστόσο, όταν κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια συνάντησε τον Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος του ζήτησε να βγούνε μία αναμνηστική φωτογραφία. Ο σταρ των Παριζιάνων, δεν χάλασε του χατίρι του 17χρονου μεσοεπιθετικού της Μπάγερν και πόζαρε χαμογελαστός.

Fair play to Neymar accepting to take a photo with Musiala and even smiling despite the defeat pic.twitter.com/v9FDgyJUvA

— #DoubleTreble (@iMiaSanMia) August 23, 2020