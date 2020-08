Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν: Περίπου 11.000 κόσμος έβλεπε λάθος ματς στο διαδίκτυο!

Με την επιγραφή «Paris Saint – Germain vs Bayern Munich Live Streams UEFA Champions League 2020», ένα βίντεο που κυκλοφορούσε το βράδυ της Κυριακής έκανε αρκετό κόσμο να «ψαρώσει» και να μην καταλάβει τι ακριβώς παρακολουθούσε και ποιο ήταν το ματς...

Κάποια στιγμή, έφτασε να έχει 11.285 θεατές online και όλοι τους... έβλεπαν ένα παλαιότερο παιχνίδι κι όχι αυτό που πραγματικά εξελισσόταν στη Λισαβόνα, όπου οι Βαυαροί στέφθηκαν για 6η φορά στην ιστορία τους Πρωταθλητές Ευρώπης!

Over 11,000 people are watching the wrong Champions League Final... pic.twitter.com/OzLfKLOyCU

— PF | Transfer News (@PurelyFootball) August 23, 2020