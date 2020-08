Παναθηναϊκός: Συγχαρητήρια στην Μπάγερν με ακόμα μια... παλιά ανάμνηση! (pic)

Οι «πράσινοι» προσπαθούν να μεταφέρουν σε... άλλη διάσταση το θέμα της τεχνολογίας και των social media από το φετινό καλοκαίρι.

Έτσι, φρόντισαν να συγχαρούν τη Σεβίλλη και να της θυμίσουν τον... Λουκά Βύντρα πριν από λίγο καιρό, ενώ, «ξαναχτύπησαν» μετά τον τελικό του Champions League.

Απένειμαν τα εύσημα στην Μπάγερν Μονάχου για τον θρίαμβο απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και στον επίσημο λογαριασμού του «τριφυλλιού» εμφανίστηκε το παρακάτω μήνυμα:

«Συγχαρητήρια Μπάγερν για την κατάκτηση του 6ου ευρωπαϊκού στην ιστορία σας, από έναν παλιό αντίπαλο από τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων του 1967!».

Congratulations @FCBayern for lifting the 6th @ChampionsLeague trophy in your history, from an old rival of the first round of the European Cup winners’ Cup comperition of 1967! #UCLfinal

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 6. Champions League Sieg! Panathinaikos FC

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 23, 2020