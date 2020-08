Τιάγκο Σίλβα: «Ζητάω συγνώμη από τον κόσμο μας, ήταν το τελευταίο παιχνίδι μου με την Παρί»

«Ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με την Παρί. Είμαι λυπημένος και ζητάω συγνώμη από τον κόσμο μας. Ευχαριστώ όλους τους υποστηρικτές για την αγάπη τους. Θα επιστρέψω κάποια στιγμή, με άλλο, σε αυτόν το σύλλογο που αγάπησα. Θέλω να παίξω για άλλα 3-4 χρόνια και να αγωνιστώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ».

Πάντως, Φιορεντίνα και Τσέλσι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον για την απόκτηση του Τιάγκο Σίλβα, με τους «μπλε» μάλιστα να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις μαζί του.

Thiago Silva has captained PSG more times than any other player in the club's history, lifting 23 trophies in the process.

Tonight was the 289th and final time wearing the armband. #UCLfinal pic.twitter.com/NuZYrSBvoQ

