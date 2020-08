Σε 11 ματς στο φετινό Champions League, ο Λεβαντόφσκι μέτρησε 10 συμμετοχές, μιας και δεν έπαιξε μόνο κόντρα στην Τότεναμ στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Ο Πολωνός φρόντισε να σκοράρει 15 γκολ σ' αυτά τα ματς, έχοντας και 6 ασίστ. Σε ένα ματς απ' αυτά μόνο δεν σκόραρε κι αυτό ήταν ο τελικός. Και μάλλον δεν τον νοιάζει και τόσο!

First @ChampionsLeague game Lewandowski hasn't scored in this season....

Ask him if he cares #MiaSanChampions pic.twitter.com/ovqSzLTxuw

— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 23, 2020