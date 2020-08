Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, επιτέλους, δικαιώθηκε! Ο Πολωνός στράικερ τη σεζόν 2012-2013 είχε φτάσει στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό, μιας και τότε η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχασε το τρόπαιο από τη νυν του ομάδα, την Μπάγερν Μονάχου.

Επτά χρόνια μετά τον τελικό του Ουέμπλεϊ, κατάφερε να πάρει στην αγκαλιά του την κούπα με τ' αυτιά και έστειλε το δικό του μήνυμα:

«Ποτέ μην σταματάς να ονειρεύεσαι. Ποτέ μην σταματάς όταν αποτυγχάνεις. Δούλεψε σκληρά και θα πετύχεις το στόχο σου». Στα 32 του, σίγουρα πέτυχε αυτό που ήθελε!

Never stop dreaming. Never give up when you fail. Work hard to achieve your goal @fcbayern #MiaSanMia pic.twitter.com/iYTD8ROYoK

— Robert Lewandowski (@lewy_official) August 23, 2020