Η Παρί παίζει τον τελικό ακριβώς 50 χρόνια από το πρώτο ματς της

Μερικές φορές είναι απίστευτο πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, η μοίρα, με όποιον τρόπο και εάν αποκαλεί κάποιος τέτοιου είδους συμπτώσεις. Αυτό που συμβαίνει με την Παρί πάντως είναι εκπληκτική σύμπτωση. Οι Παριζιάνοι διεκδικούν το μεγαλύτερο τρόπαιο της ιστορίας τους, την ίδια ακριβώς ημέρα που έπαιξαν και για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Ήταν 23 Αυγούστου του 1970 όταν η νεοσύστατη Παρί έδωσε το πρώτο της παιχνίδι. 'Ηταν ένα 1-1 κόντρα στην Πουατιέ στη Β' Κατηγορία της Γαλλίας. Τώρα λοιπόν η ομάδα του Τόμας Τούχελ έχει την ευκαιρία να ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή της 50 χρόνια μετά την αρχική εμφάνισή της στα γήπεδα.

Tonight’s Champions League final is exactly 50 years to the day of PSG’s 1st-ever match. #UCLFinal #UCL https://t.co/B5u0agUXrx

— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) August 23, 2020