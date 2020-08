Αλφόνσο Ντέιβις: Κάθε πρωί τσιμπιέται για να δει... αν είναι όλα αληθινά (pics & vids)

Η Μπάγερν Μονάχου είναι παρούσα για 11η φορά σε τελικό Champions League και αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, φαντάζει ως φαβορί απέναντι στην πρωτάρα, ενθουσιώδη και πολύ ποιοτική Παρί για τον τελικό της Κυριακής.

Προσπαθώντας να ξεχωρίσει κανείς ποδοσφαιριστές της Μπάγερν για να κόψει την πίτα με το μερίδιο της συμβολής που έχει ο καθένας στην πορεία μέχρι τη διεκδίκηση του τρεμπλ για φέτος, όλα τα κομμάτια κόβονται ισόποσα.

Όμως, ο Αλφόνσο Ντέιβις, είναι ένα πρόσωπο που πέρα από αυτά των Γκορέτσκα, Κίμιχ, Λεβαντόφσκι, Γκνάμπρι, Μίλερ και των υπόλοιπων παιδιών, βιώνει πράγματα για πρώτη φορά και συνεχίζει να εκπλήσσεται και ο ίδιος κάθε πρωί που ξυπνάει και σκέφτεται αν όντως είναι όλα αληθινά...

@AlphonsoDavies is set to become the first Canadian to ever appear in a Champions League final pic.twitter.com/ZPX7KTBxtq — B/R Football (@brfootball) August 19, 2020

Ο Μέσι, τα γέλια με τον πατέρα του και η ιστορία που ετοιμάζεται να γράψει

«Ώστε θα παίξεις με το ίνδαλμά σου...». Αυτή η ατάκα θα μείνει για πάντα στο μυαλό του Αλφόνσο Ντέιβις και ανήκει στον πατέρα του. Παραμονές του προημιτελικού με τη Μπαρτσελόνα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής μίλησε με τους γονείς του και η ολιγόλεπτη κουβέντα με τον πατέρα του, τον έκανε να θυμηθεί τα παιδικά του χρόνια, όταν θαύμαζε τον Λιονέλ Μέσι και τώρα είχε φτάσει σε σημείο να τον κοντράρει στο υψηλότερο επίπεδο. Τα γέλια τους στο τηλέφωνο, ακόμα κι αν βρίσκονταν μακριά, μαρτυρούσε την ευτυχία τους αλλά και το γεγονός πως ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν πως τα φέρνει έτσι η ζωή... Τον αντιμετώπισε, τον κατατρόπωσε και μπορεί να ήθελε και τη φανέλα του, όμως ο Αργεντινός δεν είχε διάθεση να του τη δώσει μετά την ιστορική ντροπή της Μπαρτσελόνα. Ο Ντέιβις έζησε ένα μεγάλο όνειρο και συνεχίζει για τα επόμενα. Τώρα, θα γίνει ο πρώτος Καναδός ποδοσφαιριστής που θα παίξει σε τελικό Champions League. Και θα το κάνει γιατί το αξίζει και γιατί συνείσφερε σε αυτό. Και είναι έτοιμος να σηκώσει και την τρίτη κούπα με τη Bundesliga και το DFB Pokal...

An upset Lionel Messi refused to give his shirt to Bayern star Alphonso Davies pic.twitter.com/TCBUaz89rV — Goal (@goal) August 20, 2020

Σεβασμός και αναγνώριση από τους συμπαίκτες του

Παίζει με έναν τρόπο που πέρα από τεχνική βγάζει και τρομερό ενθουσιασμό. Έχει ακόμα αυτή την... άγνοια κινδύνου πολλές φορές, παίρνει τα ρίσκα του, πετάει τη μπάλα μπροστά για να τρέξει πολλά μέτρα και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ, δύσκολα θα τον δει κανείς να κουράζεται. Οι συμπαίκτες του έχουν αντιληφθεί το σπουδαίο ταλέντο του, τον στηρίζουν, του αναγνωρίζουν τη σημασία του ρόλου του στις προσπάθειες της ομάδας και αυτό φάνηκε και από τη στιγμή του μαγικού σόλο που έκανε και της ασίστ που έβγαλε για τον Κίμιχ, όταν η Μπάγερν διέλυσε τη Μπαρτσελόνα. Ο Λεβαντόφσκι αμέσως τον έδειξε και του έδωσε μια... φιλική σφαλιάρα βλέποντάς τον αφηνιασμένο να πανηγυρίζει, ενώ, ο σκόρερ εκείνου του τέρματος λίγο αργότερα δήλωσε: «Σχεδόν... ντράπηκα για το γκολ που πανηγύρισα γιατί ήξερα ότι κατά 99% ήταν δικό του με όσα είχε κάνει. Φυσικά εκεί που βρέθηκα έπρεπε να σπρώξω τη μπάλα στα δίχτυα και να βάλουμε το γκολ. Ήταν... παγκόσμιας κλάσης αυτό που έκανε».

This angle of the Alphonso Davies assist against Barcelona @ChampionsLeague pic.twitter.com/mtvnsjImPU — Football Tekkers (@BallTekkers) August 19, 2020

Εκτόξευση... πωλήσεων στις φανέλες με το όνομά του!

Εκτός από την εκρηκτικότητά του με τη μπάλα στα πόδια όταν βρίσκει χώρο για να τρέξει και ν' αφήσει τους υπόλοιπους να τρώνε τη σκόνη του, ο Αλφόνσο Ντέιβις παρουσίασε... έκρηξη και σε ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι. Αυτό των πωλήσεων! Στη μπουτίκ της Μπάγερν Μονάχου κι όχι μονάχα στην έδρα της ομάδας, αλλά σε όλα τα καταστήματα του δικτύου των Βαυαρών επίσημα προϊόντα του κλαμπ, οι φανέλες με το όνομά του στην πλάτη έχουν κάνει... τρελά νούμερα! Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Γιοργκ Βακέρ, μέλους της διοίκησης της Μπάγερν και υπεύθυνου στο τμήμα Internationalisation & Strategy, για το γεγονός πως: «Ήταν κατά σειρά στη 18η θέση σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις που έκαναν οι φανέλες των παικτών και τώρα είναι σταθερά στο Top-3!». Που να το φανταζόταν ο 19χρονος ποδοσφαιριστής με το μόνιμο χαμόγελο, ότι θα κατάφερνε τόσα πολλά και θα προκαλούσε τέτοιον αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο...

Marcelo's got love for Alphonso Davies pic.twitter.com/x7pLKzAd1l — B/R Football (@brfootball) August 15, 2020

