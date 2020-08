Ο Τουρέ... εκδικείται τον Πεπ: «Καταστροφή αυτό που έπαθε»! (vid)

Ο Ιβοριανός που στα χρονικά της Μάντσεστερ Σίτι ξέρει ότι έχει μείνει ως θρύλος που βοήθησε στην κατάκτηση τίτλων και την άνοδο του συλλόγου σε ό,τι αφορά το στάτους και το κύρος του κλαμπ, δεν έχασε την ευκαιρία να καταφερθεί ενάντια στον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Με αφορμή την νέα αδυναμία του Καταλανού κόουτς να κάνει την ευρωπαϊκή υπέρβαση, με την ομάδα ν' αποχαιρετά το Champions League ξανά στα προημιτελικά, ο Τουρέ ανέφερε:

«Είναι ένας προπονητής που προσελήφθη για να πετύχει αυτό το πράγμα κι όμως δεν τα έχει καταφέρει. Είναι καταστροφή...».

Τα 30 γκολ που «τρώει» ο Πεπ στα νοκ-άουτ και τα 700 εκατομμύρια των μεταγραφών!

"The manager has been signed for that, to bring this trophy, it is quite disappointing"

Yaya Touré has had his say on Pep's failure with City in the Champions League!

@footballdaily pic.twitter.com/h9oWViy17u

— Footy Accumulators (@FootyAccums) August 20, 2020