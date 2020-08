Γκνάμπρι: Αλλαγή στη Γουέστ Μπρομ και τώρα... δυο γκολ και τελικό Champions League

Ο Γερμανός εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου ζει αυτό που πραγματικά αξίζει βάσει της δουλειάς που έχει κάνει και της επιλογής που έκανε πριν από μια πενταετία να μην τα παρατήσει και να συνεχίσει την προσπάθειά του για να φτάσει στο επίπεδο που ήθελε και που ήξερε ότι μπορούσε να φτάσει.

Πίσω στο 2015, στη Γουέστ Μπρομ, ο Τόνι Πιούλις δεν τον θεωρούσε έτοιμο για την Premier League, δεν τον χρησιμοποιούσε καν και τον έβαλε με αλλαγή σε ένα ματς με την Τσέλσι, στις 23 Αυγούστου εκείνου του έτους.

Τον Φεβρουάριο του 2016 ο Γκνάμπρι επέστρεψε από τον δανεισμό του και η Άρσεναλ έβγαλε μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ από την πώλησή του στην Βέρντερ Βρέμης κι έπειτα η Μπάγερν Μονάχου έδωσε 8 εκατ.ευρώ για να τον κάνει δικό της, το 2017.

Πέρασε για λίγο δανεικός και από τη Χόφενχαϊμ και το 2020 πετυχαίνει εκπληκτικά γκολ με τη φανέλα των Βαυαρών, σκοράροντας δυο εξ αυτών στον ημιτελικό του Champions League για να φτάσει να παίξει στον μεγάλο τελικό της Κυριακής απέναντι στην Παρί.

Στον Γκνάμπρι, μην πείτε ότι δεν μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει...

Και στον Πιούλις, μην του πείτε πόσο μεγάλο λάθος έχει κάνει. Το ξέρει ήδη...

Serge Gnabry

Aug 23, 2015 - West Brom debut as 78th min sub for Callum McManaman in 3-2 PL defeat v Chelsea

Aug 23, 2020 - Will face Paris SG in #UCL Final after scoring twice in Bayern's semi-final win v Lyon pic.twitter.com/vEHuFvi3Tj

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 19, 2020