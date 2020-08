Η Μπάγερν Μονάχου το βράδυ της Τετάρτης πάτησε το γκάζι όσο ήθελε και έπρεπε για να φτάσει σε αυτό το 3-0 επί της Λυών και να παίξει για 11η φορά στην ιστορία της στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, το βράδυ της Κυριακής.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να κάνει επίδειξη ανωτερότητας και εμπειρίας απέναντι στη Λειψία για να φτάσει στο παιχνίδι της Κυριακής, στην πρώτη παρουσία της ιστορίας της στον τελικό.

Ο τρόπος που οι δύο ομάδες αντιμετώπισαν την επιτυχία τους, μέχρι το μεταξύ τους ματς, έχει τεράστια διαφορά που αποτυπώνει τις εμπειρίες του κάθε κλαμπ...

Το Champions League βγάζει την... κρυμμένη ωριμότητα του Νεϊμάρ (vids)

PSG after making it to the final vs Bayern after making it to the final. pic.twitter.com/5f83j67WAu

— Troll Football (@TrollFootball) August 20, 2020