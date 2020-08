Η πρώτη πρόκριση σε τελικό Champions League είναι γεγονός για την Παρί Σεν Ζερμέν και οι οπαδοί της βιώνουν την ανεπανάληπτη επιτυχία με πανηγυρικό τρόπο.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με τη Λειψία, οι δρόμοι του Παρισιού και το «Σανζ Ελιζέ» γέμισαν από φίλους των πρωταθλητών Γαλλίας, οι οποίοι γιόρτασαν ξέφρενα με συνθήματα, χορούς και φωτοβολίδες τη σπουδαία βραδιά.

Μάλιστα, όπως κατέγραψε το «RMC Sport», ένας οπαδός δήλωσε on-camera ότι θα βαφτίσει το παιδί του… Τσούπο Μοτίνγκ, υποδεικνύοντας, φυσικά, τον σέντερ φορ της Παρί που είχε σφραγίσει την ανατροπή επί της Αταλάντα στον προημιτελικό με γκολ στο 90+3’.

Bedlam in Paris as law enforcement tries to prevent PSG supporters from gathering at the Champs-Élysées. In the meantime an ecstatic fan tells RMC: “I am going to call my son Choupo-Moting.” pic.twitter.com/897ybEzUDY

