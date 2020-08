Μάντσεστερ Σίτι – Λυών: Επική κραυγή του Κάραγκερ στη χαμένη ευκαιρία του Στέρλινγκ (vid)

Ο Άγγλος επιθετικός και κορυφαίος ποδοσφαιριστής των «πολιτών» την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο απώλεσε τεράστια ευκαιρία με κενή εστία όταν το σκορ ήταν στο 2-1 υπέρ των Γάλλων κι αν ισοφάριζε εκεί όλα θα μπορούσαν να έχουν πάρει διαφορετική τροπή για τη Σίτι στον προημιτελικό.

Παρ' όλα αυτά αστόχησε και στην αμέσως επόμενη φάση το σύνολο του Ρούντι Γκαρσία διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ και ο Μίκα Ρίτσαρντς στο στούντιο που βρίσκονταν, πάντως, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν...

.@Carra23 and @MicahRichards were all of us watching that Sterling miss pic.twitter.com/41Ut1YEBp0

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) August 15, 2020