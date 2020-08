Στο 79ο λεπτό με το σκορ στο 1-1 και τη Σίτι να φορτσάρει για την ανατροπή, η Λυών βγήκε στην αντεπίθεση, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως η αγγλική άμυνα ήταν πολύ ψηλά και μια κάθετη μπαλιά έβγαλε τον Ντεμπελέ «φάτσα» με τον Έντερσον για να ξαναβάλει μπροστά το σύνολο του Ρούντι Γκαρσία.

Οι «πολίτες» παραπονέθηκαν για οφσάιντ στη φάση με τον ισχυρισμό πως ο παίκτης που ήταν εκτεθειμένος θα μπορούσε να έχει επηρεάσει παρά το γεγονός πως δεν ακουμπάει τη μπάλα, όμως, ο Λαπόρτ ήρθε να ρίξει τα «βέλη» του και προς τον VAR.

Ο αμυντικός της Σίτι αναδημοσίευσε το βίντεο του BT Sport με τα λεγόμενα του Ρίο Φέρντιναντ όπου αποδεικνύεται πως του έγινε φάουλ και δεν του επετράπη να τρέξει για να μαρκάρει...

«Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ο Ρίο Φέρντιναντ είναι μεγάλος φαν της Σίτι, έτσι; Για να το ξεκαθαρίσω: Δεν πρόκειται να κρυφτώ. Είμαι ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ' όλα άνδρας. Όλοι κάνουμε λάθη στον αγώνα και προφανώς αναλαμβάνω την ευθύνη για την κακή εμφάνιση της ομάδας απόψε. Όμως, τη συγκεκριμένη απόφαση είναι δύσκολο να την αποδεχθώ, ειδικά σε έναν κρίσιμο προημιτελικό και όταν υπάρχει η βοήθεια του VAR» έγραψε...

Just to be clear: I will not hide, I'm a football player but a man foremost, we all made mistakes in this game, and I also take my responsability for the bad team performance tonight. But this decision is hard to accept, especially in a crucial qualifier AND with the help of VAR

