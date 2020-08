Το σκηνικό στ' αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα στην ανάπαυλα του προημιτελικού με την Μπάγερν Μονάχου που προκάλεσε... ξεφτίλα για τους «μπλαουγκράνα» με το τελικό 8-2, αποτύπωνε τον Λιονέλ Μέσι να κάθεται μόνος του, δίχως δύναμη να σηκωθεί για να συνεχίσει στο ματς στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Τερ – Στέγκεν κοιτούσε στο ... άπειρο δίχως να μπορεί να καταλάβει τι έχει συμβεί και η ομάδα του Κίκε Σετιέν... διαλύθηκε στην κυριολεξία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει δείξει σε ορισμένες περιπτώσεις πως προσπαθεί την κρίσιμη και δύσκολη στιγμή να σταθεί ως ηγέτης εμψυχώνοντας τους συμπαίκτες του κι όχι δείχνοντάς τους πως ούτε εκείνος πιστεύει σε κάτι θετικό.

Φέτος, πάλεψε αλλά απέτυχε να νικήσει τη Λυών στους «16» όσο κι αν στη ρεβάνς σκόραρε δις, ενώ, πέρυσι στον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Τορίνο, λίγο πριν το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης και με την ανάγκη για μεγάλη ανατροπή, έδινε κουράγιο και θάρρος στους υπόλοιπους...

